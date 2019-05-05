Во время мытья курицы соки могут попасть на посуду, на раковину, губки и другие предметы быта и принести с собой опасные бактерии, рассказали американские ученые на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Как передает Day.Az, об этом пишет mk.ru.

Курица может содержать в себе носителей таких опасных болезней как кампилобактериоз, газовую гангрену и сальмонеллёз. Каждый год около миллиона человек травятся из-за плохо обработанной курицы, или в случае попадания бактерий из куриного мяса на посуду и другую еду.

Курицу мыть не стоит, уверяют ученые, достаточно хорошей термической обработки. В холодильнике её надо хранить в одноразовом пакете и не допускать соприкасания с другими продуктами. Для разделки куриного мяса должна быть отдельная доска, после разделки мяса необходимо тщательно помыть с мылом как руки, так и разделочную доску со столешницей.

Если часть сырой курицы осталась неиспользованной, то её надо как можно скорее заморозить или положить в часть холодильника с максимально низкой температурой. Если же вам в ресторане подали курицу, которая вам показалась сырой, то есть её нельзя, уверяют эксперты.