Сегодня сухопутную связь между Великобританией и континентом обеспечивает Евротоннель. Однако были времена, когда из Европы на Британские острова можно было пройти, не замочив ног, там, где сейчас разлился Ла-Манш.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Доггерленд

Археолог из Великобритании Брайони Коулз выдвинула теорию, согласно которой несколько десятков тысяч лет назад Британские острова и Европейский материк соединяли низменные земли, занимавшие южную часть Северного моря. Существование этого участка суши, получившего условное название "Доггерленд", признано большинством ученых.

Время расцвета Доггерленда, согласно предположениям Коулз, началось примерно 20 тыс. лет назад, что было вызвано потеплением. Причины окончания ледникового периода точно не установлены, но, вероятнее всего, его вызвала активизация солнечной энергии и накопление в атмосфере парниковых газов. Таяние ледников постепенно высвободило из-под белого плена сухопутный перешеек, которой соединял Британские острова с нынешними территориями Нидерландов и Дании. Эти земли были богаты озерами, растительностью и живностью.

Примерно 10 тыс. лет назад пришло время девенсийского оледенения - Британские острова и Доггерленд превратились в тундру. Одновременно с этим на несколько метров просел и уровень мирового океана: территория Ла-Манша и бὀльшая часть Северного моря стали сушей, которая простиралась от современной Голландии до северной оконечности Шотландии. Реки Темза, Маас, Рейн и Шельда в то время соединялись в единое русло в районе Ла-Манша и впадали в Атлантический океан.

Девенсийское оледенение, предположительно, продолжалось около 1,5 тыс. лет, после чего лед стал медленно отходить на север, а вода подтапливать обширную площадь, связывавшую Британию с большой землей. По данным ученых, этот процесс длился вплоть до 5000 года до н. э., пока от Доггерленда не осталась небольшая песчаная отмель, известная сегодня как банка Доггер.

Суперцунами

Существует и альтернативная точка зрения на исчезновение перешейка между Британией и континентальной Европой. Норвежский геолог Штейн Бондевик выдвинул гипотезу, по которой чуть более 8000 лет назад Доггерленд был разрушен гигантским подводным оползнем, вызванным дрейфом скандинавского континентального шельфа. Ученые считают, что это была серия из трех оползней, получивших название "Стурегга", которые увлекли за собой по меньшей мере 290 км побережья и вытеснили около 3500 км3 донных отложений.

Оползни породили гигантскую волну - суперцунами, которая, по предположению исследователей, достигала 25 м в высоту и двигалась со скоростью 35 м/с. Доктор Джон Хилл из Имперского колледжа Лондона утверждает, что волна затопила не только близлежащие территории, но даже дошла до Гренландии.

Согласно катастрофической теории, Британия 6200 лет до н. э. окончательно отделилась от материка, и культурная составляющая эпохи мезолита развивалась на островах независимо от континентальной Европы. Из-за притока холодных вод, принесенных суперцунами, в Британии наступил 300-летний период похолодания.

Мегапотопы

Некоторые ученые придерживаются мнения, что процесс отделения Британских островов от континента происходил медленно и начался задолго до суперцунами. Согласно этой точке зрения, Британия стала уходить от Европы примерно 450 тыс. лет назад, в поздний плейстоцен. В ту далекую эпоху на месте Ла-Манша протекала река Флев-Манш: она то разливалась, то отступала, давая возможность животным и людям мигрировать с материка на острова.

По мнению ученых, Флев-Манш подпитывался из огромного ледникового озера, которое возникло благодаря слиянию Темзы и Рейна и находилось в центре нынешнего Северного моря. Когда озеро переполнялось, на десятки километров затапливало сушу.

Опубликованный в Quaternary Science Reviews анализ донных отложений Бискайского залива свидетельствует, что Флев-Манш существовал, по крайней мере, во времена трех ледниковых периодов, начинавшихся соответственно 450 тыс., 160 тыс. и 90 тыс. лет назад. Другими словами, из-за разлива и сужения русла реки Британия фактически трижды отделялась от материка и трижды вновь с ним соединялась.

Профессор Филип Гиббард из Кембриджского университета объясняет, что во времена максимальных оледенений, когда льды покрывали бὀльшую часть северной Европы, люди и животные спокойно переходили перешеек, в периоды же потеплений, когда Флев-Манш становился полноводным, миграции прекращались.

Полностью отделить Британию от Европы Флев-Маншу удалось лишь после того, как была размыта последняя преграда - стена известковых скал высотой до 180 м в районе современного пролива Па-де-Кале. Ультразвуковое сканирование дна пролива показало, что в результате прорыва известняка вода образовала русло около 50 м в глубину.

Согласно теории мегапотопа, окончательное размежевание Британских островов и материковой Европы произошло примерно 225 тыс. лет назад во время очередного разлива Флев-Манша: на протяжении нескольких месяцев интенсивность водного потока достигала миллиона кубометров в секунду. Для сравнения: через Ниагарский водопад ежесекундно проходит всего лишь 5700 м3 воды. Уже тогда, по предположению географов, Па-де-Кале достиг нынешних размеров - 35 км в длину и 30 км в ширину.

Авторы статьи в научном журнале Nature, посвященной данной теме, отметили, что масштабное наводнение не только сыграло существенную роль в изменении климата региона, но и повлияло на процесс колонизации Британских островов. Мегапотопы, по их выражению, подарили Великобритании самую жесткую "визовую систему" в Европе.

Катастрофы не миновать

Мегапотоп имел последствия не только для Британии, но и для Северной Америки, образовав там озеро размерами с Черное море, которое до очередного глобального потепления удерживалось ледниками. Примерно 8000 лет назад ледник был разрушен и огромные массы воды хлынули в Атлантику, подняв уровень мирового океана на 5 м.

Возможно ли повторение катастрофических сценариев в северной Атлантике наподобие мегатотопа или суперцунами в наши дни? Доктор Сью Доусон из шотландского Университета в Данди считает, что в будущем более вероятно образование гигантской волны. Цунами в Европе, по ее мнению, более частые явления, чем считалось ранее. Последняя большая волна, вызванная мощным землетрясением, была зафиксирована в 1755 году у берегов Португалии. Тогда 20-метровое цунами полностью разрушило Лиссабон.

В наши дни у берегов Гренландии ученые фиксируют увеличение количества небольших цунами, вызванных обрушением айсбергов. Они прогнозируют, что в будущем из-за глобального повышения температуры их число будет только расти.