На Филиппинах открылся самый дорогой курорт в мире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Daily Mail, курорт под названием Banwa Private Island занимает целый остров в Палаванском архипелаге. Гости будут добираться туда по воздуху из Манилы. Стоимость перелета на девятиместном гидросамолете составляет 990 долларов, на пятиместном вертолете - 11,6 тысячи долларов, передает Day.Az.

Banwa Private Island состоит из шести вилл, стоимость проживания в которых достигает 100 тысяч долларов в сутки. В каждой из них имеется отдельный безбортный бассейн.

Гости могут заниматься подводным плаванием, посещать спа и ресторан, кататься на водных мотоциклах и катамаранах, играть в теннис и заниматься йогой. На острове встречаются табонские большеноги и морские черепахи, о которых гостям может рассказать работающий в Banwa Private Island специалист.