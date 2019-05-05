/unusual/1117147.html Названы самые экстремальные города в мире - СПИСОК
Названы самые экстремальные города в мире - СПИСОК
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Издание отмечает, что города в этом списке бросают вызов самым холодным или удушающе жарким температурам или располагаются на таких высотах, где трудно дышать, подвергают критическим испытаниям живущих там людей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На первое место в своем рейтинге газета одновременно ставит российский город Якутск и село Оймякон. По мнению авторов, Якутск отличается максимально экстремальным климатом, потому что температура воздуха зимой опускается до минус 40 градусов Цельсия, а летом может достигать 29 градусов, из-за чего город редко привлекает внимание туристов и создает для местных жителей серьезные трудности для жизни. При этом издание отмечает, что Якутск является региональным центром и одновременно - это важный культурный, научный и экономический центр Сибири.
Наравне с Якутском издание признает самым экстремальным местом на планете село Оймякон, также расположенное в Якутии. Его отличает самая низкая температура, зафиксированная на обитаемой части Земли, в частности, в 1926 году температура воздуха там опускалась до минус 71,2 градуса Цельсия. При этом газета отмечает, что там проживают очень много пожилых россиян.
Следующим в рейтинге El Pais идет еще один якутский город Верхоянск. По мнению авторов, этот город является одним из самых экстремальных из-за рекордных перепадов температур. Самая низкая зафиксированная температура там минус 69,8 градуса Цельсия, а самая высокая 37 градусов Цельсия, а перепад составляет 106,8 градуса, из-за чего город даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. При этом издание отмечает достаточно крупное для таких мест население - в размере 1,3 тысячи человек.
Самым жарким городом мира издание признало Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, где максимальная температура достигала 59,5 градусов Цельсия. Самым труднодоступным городом на Земле El Pais считает шахтерский город Ла-Ринконада в Перу, который расположен на высоте 5 099 метров над уровнем моря. Город расположен в зоне вечной мерзлоты, однако, при этом там живут более 30 тысяч человек.
В рейтинг также вошли города Иерихон и Табха в Израиле - как самые низко расположенные города в мире (более 200 метров ниже уровня моря). Самым удаленным в мире называется город-остров Адак в группе Алеутских островов. На звание самого северного населенного пункта, по версии газеты, претендуют Хаммерфест в северной Норвегии и Лонгьир на норвежском архипелаге Шпицберген, а также небольшой город Барроу на севере Аляски (США).
За звания самых южных населённых пунктов мира соперничают аргентинский город Ушуая и чилийский Пуэрто-Вильямс.
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