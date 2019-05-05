Группа из 20 человек выиграла 50 миллионов канадских долларов (37,1 миллиона долларов США) в лотерею Канады Lotto Max. Об этом сообщила местная телевизионная сеть TVA Nouvelles, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как уточняется, счастливый билет был продан в муниципалитете Монреала Броссар (провинция Квебек). Билет приобрела группа из 20 человек, это означает, что каждому из них достанется 2,5 миллиона канадских долларов (порядка 1,86 миллиона долларов США).

В лотерею Lotto Max можно играть группой, утверждают правила лотереи, размещенные на сайте головной компании Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG). Для участия в лотерее необходимо выбрать капитана команды, который будет в дальнейшем являться ее представителем. Затем капитан, создав список участников, регистрирует группу.