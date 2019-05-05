Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценке газеты The Sunday Times, которая распространила в воскресенье список богатейших людей Великобритании, этому способствовал успех фильма "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера, рассказывающий о пути музыкального коллектива к успеху.

Как пишет газета, совместное состояние музыкантов Queen - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило £445 млн ($585 млн). За 2018 год каждый из них добавил к своим накоплениям по £25 млн ($33 млн), важную роль сыграл успех фильма, вышедшего на экраны в октябре 2018 года и собравшего в мировом прокате около $1 млрд.

Этого нельзя сказать о финансовом состоянии британской королевы, которое, по оценке The Sunday Times, уменьшилось в прошлом году до £370 млн.

Газета напоминает, что Елизавета II возглавляла рейтинг самых богатых людей королевства не протяжении пяти лет, в 1989 по 1994 год, однако позже покинула первую строку списка, после того как были изменены критерии подготовки рейтинга. В частности, в расчет не стала приниматься стоимость королевской недвижимости и королевская коллекция предметов искусства на том основании, что монарх не обладает над ними контролем.

В рейтинге, который будет опубликован на следующих выходных, состояние гитариста и автора многих песен Queen Брайана Мэя увеличилось со £135 млн в 2018 году до £160 млн в этом году ($210 млн). Банковский счет барабанщика Роджера Тейлора пополнился £25 млн до уровня £155 млн ($205 млн), а бас-гитариста Джона Дикона - до £130 млн ($170 млн). Это обеспечило ему попадание в рейтинг богатейших британцев впервые с 2006 года.