/unusual/1117230.html Стало известно, как выглядит авто из нового фильма о Джеймсе Бонде - FOTO
Стало известно, как выглядит авто из нового фильма о Джеймсе Бонде - FOTO
Съемки нового фильма о приключениях агента с двумя нулями стартовали в начале мая, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
В объективы фотографов попал автомобиль, на котором Дениэл Крейг, вновь играющий Джеймса Бонда, ездит на съемочной площадке. В этот раз машина суперагента выглядит куда менее гламурно.
Актера сфотографировали в открытом внедорожнике - это Land Rover Series III.
25-я кинолента о приключениях Джеймса Бонда начинается с того, что суперагент наслаждается заслуженным отдыхом на Ямайке. Но с головой окунуться в праздность у мистера 007 так и не получится.
Премьера нового фильма из цикла бондианы намечена на 2020 год.
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