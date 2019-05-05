Съемки нового фильма о приключениях агента с двумя нулями стартовали в начале мая, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В объективы фотографов попал автомобиль, на котором Дениэл Крейг, вновь играющий Джеймса Бонда, ездит на съемочной площадке. В этот раз машина суперагента выглядит куда менее гламурно.

Актера сфотографировали в открытом внедорожнике - это Land Rover Series III.

25-я кинолента о приключениях Джеймса Бонда начинается с того, что суперагент наслаждается заслуженным отдыхом на Ямайке. Но с головой окунуться в праздность у мистера 007 так и не получится.

Премьера нового фильма из цикла бондианы намечена на 2020 год.