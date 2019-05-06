Сегодня звезды гороскопа настойчиво советуют вам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого. Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам - сегодня они могут оказаться полезными. В течение дня возможны новые знакомства, в том числе романтические.

Овен

Сегодня единственное, что может помешать Овну осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Овна будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ему за это не скажут? Именно поэтому Овну сегодня лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Телец

Сегодня Тельцу не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. Сегодня у Тельца как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.

Близнецы

Сегодня Близнецам ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Близнецы все-таки рискнут сегодня отправиться по магазинам, то им не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато сегодня у Близнецов здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Рак

Сегодня Рак будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он не ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Рак не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Лев

Сегодня эмоции Льва наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, сегодня эмоции Льва будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Дева

Сегодня у Девы возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться - звезды гороскопа склоняют Деву подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные сегодня, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Весы

Сегодня Весы должны сами стать кузнецами своего счастья! И не только своего. Окружающие сегодня сами будут тянуться к ним, отдавая инициативу в их руки. Эмоции Весов обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а их задумки и планы - интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Весов.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона есть все шансы добиться желаемого - чего бы он не пожелал! Ну а добившись, Скорпион уже не выпустит это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Скорпиону - в достижении цели он не остановится ни перед чем и перешагнет через любого. Впрочем, избежать конфликта с Скорпионом сегодня легко: достаточно просто не вставать у него на пути и не ставить палки в его колеса.

Стрелец

Сегодня Стрельцу не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Стрелец сегодня будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Сегодня надо думать руками, а не головой.

Козерог

Сегодня Козерог как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Козерог купит сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества - просто идеальными.

Водолей

Сегодня Водолей не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Водолею можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Рыбы

Сегодня Рыбы вряд ли удержатся от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня доверчивость Рыб к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!