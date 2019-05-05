При этом большая часть путешественников предпочитает стыковочные рейсы с длительным временем пересадки, которое позволяет выйти в город - такую опцию выбирают 63% ответивших. Еще 27% не хотят тратить время на прогулки и выбирают рейсы с минимальным стыковочным временем, а для оставшихся 10% этот вопрос не принципиален.

Также туристы признались, что при покупке билета на стыковочный рейс их, прежде всего, останавливает опасение не попасть на следующий самолет - этого боятся 73% респондентов. Еще 21% опасаются забыть о визе, необходимой при стыковке, и только 6% не боятся ничего и уверены, что такой перелет пройдет гладко.