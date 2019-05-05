/unusual/1117268.html Туристы рассказали, чего они больше всего боятся при стыковочных рейсах
Туристы рассказали, чего они больше всего боятся при стыковочных рейсах
Около 42% российских путешественников признались, что предпочитают прямые рейсы, но не всегда удается приобрести их по выгодной цене, сообщает Ozon.travel.
Онлайн-сервис провел опрос среди туристов с целью узнать, какие рейсы для длительных перелетов они выбирают, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Чаще всего прямые рейсы ищут на дальнемагистральные направления - в Америку и страны Юго-Восточной Азии. Однако стоят такие авиабилеты, как правило, значительно дороже, чем стыковочные, поэтому туристы соглашаются лететь с пересадками.
Еще 26% респондентов отметили, что им нравится использовать стыковочные рейсы для знакомства с новой страной или аэропортом, если нет времени выйти в город.
Почти треть (32%) туристов сообщили, что им не принципиально - стыковочный рейс будет или прямой, главное - привлекательная цена и удобное время вылета.
При этом большая часть путешественников предпочитает стыковочные рейсы с длительным временем пересадки, которое позволяет выйти в город - такую опцию выбирают 63% ответивших. Еще 27% не хотят тратить время на прогулки и выбирают рейсы с минимальным стыковочным временем, а для оставшихся 10% этот вопрос не принципиален.
Также туристы признались, что при покупке билета на стыковочный рейс их, прежде всего, останавливает опасение не попасть на следующий самолет - этого боятся 73% респондентов. Еще 21% опасаются забыть о визе, необходимой при стыковке, и только 6% не боятся ничего и уверены, что такой перелет пройдет гладко.
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