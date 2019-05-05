Преподаватель университета в Харгейсе, одном из крупнейших городов Сомали, попал в тюрьму за пост в Facebook, в котором он признал молитвы неэффективным методом борьбы с засухой.

Как сообщает ONA со ссылкой на портал Samaynta News, власти страны сочли публикацию Махмуда Джама Ахмеда-Хамди богохульством и приговорили его к 2,5 года лишения свободы, передает Day.Az.

В своем посте профессор раскритиковал действия граждан Сомали, которые молятся богу вместо того, чтобы активно бороться с повторяющейся проблемой. Он порекомендовал брать пример с США и Европы, где люди, по его словам, "создают дождь".

Отмечается, что в последние годы Сомали постоянно страдает от засухи, появление которой многие связывают с изменением климата. Погодные изменения в стране приводят к гибели скота, а также к голоду граждан. По состоянию на 2017 год в Сомали было выявлено около 1,2 миллиона недоедающих детей.

Только за март 2017 года более сотни сомалийцев скончались из-за засухи и ее последствий. В 2011 году при схожих обстоятельствах погибло более 250 тысяч человек.