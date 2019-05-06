Турецкий предприниматель Салахатдин Чатин, занимающийся производством и продажей мороженого в турецком городе Элазыг, открыл летний сезон нестандартной идеей.

Как сообщает ONA со ссылкой на информационное агентство Ihlas, белый "доняр" на вращающемся вертеле, где обычно крутится мясо, всерьез озадачил прохожих, передает Day.Az. Что самое интересное, мороженое на самом деле срезалось и упаковывалось с помощью ножа для нарезки мяса. В этот день предприниматель раздал свою продукцию бесплатно зевакам, собравшимся вокруг.

Салахатдин, занимающийся передвижным производством с 1985 года, сказал, что его мороженое изготавливается строго из натурального молока.