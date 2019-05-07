Сегодня звезды гороскопа склоняют к активной самостоятельности. Быть дипломатичным, особенно с вышестоящими, будет трудно как никогда, а идти на поводу или действовать по чужой указке - практически невозможно. Поэтому совет дня - реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты: рубить с плеча или обидеть резким словом сегодня легче обычного. Зато все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.

Овен

Сегодня Овен может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения - отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Овну не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Телец

Сегодня Тельцу не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Телец сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Близнецы

Сегодня для Близнецов актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Близнецов в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Рак

Сегодня жизнь будет ждать от Рака решительности и четкости, а вот сам Рак этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Рака. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Лев

Сегодня Лев может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Льву сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более - сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Дева

Сегодня Деве не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот - поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Деве и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха - в решительности и простоте.

Весы

Сегодня у Весов есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Весов нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного!

Скорпион

Если сегодня с самого утра из ушей Скорпиона начнет идти пар, не пугайтесь - это от избытка энергии. Активность Скорпиона в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Скорпиона во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Стрелец

Сегодня обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Стрельца. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Стрельца не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой - такой шанс Стрельцу выпадет только ближе к вечеру.

Козерог

Ничто сегодня не будет получаться у Козерога лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Козерога! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Козерога если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Водолей

Сегодня Водолей будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Водолея будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Рыбы

Лучше всего сегодня Рыбам взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти "лучшие времена" уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Рыб действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.