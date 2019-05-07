Остров Гуам, расположившийся в западной части Тихого океана, несведущие туристы часто "приписывают" какой-нибудь азиатской стране. В общем-то, их можно понять: название достаточно экзотическое. Между тем, Гуам с 1898 года входит в состав США. Но это, разумеется, не самый интересный факт об этом острове.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Куда более примечательно, например, то, что дороги на этом острове делают из...нефти и кораллов! Дело в том, что на Гуаме совершенно нет песка, а вот практически весь берег острова окружен коралловыми рифами.

Кораллы толкут, смешивают с нефтью и из этого, с позволения сказать, материала делают дороги. Удивительно, правда? Ценные кораллы, еще куда более ценная нефть. Однако строительство дорог из таких весьма необычных материалов обходится государству куда более дешево, чем если бы на остров пришлось импортировать песок.

А вот вывозить с острова кораллы строго запрещено: скупка и торговля ими считаются на острове преступлением.