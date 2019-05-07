Распознать психопата можно по манере его общения. С таким заявлением выступили ученые Университета Британской Колумбии. Они утверждают, что умение различать психически нездоровых людей позволит не попасть под их влияние.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как отмечают эксперты, психопаты могут показаться очаровательными и романтичными, но на самом деле их эмоции ограничены. Такие люди не чувствуют сожаления, зачастую распутны, импульсивны и склонны к вранью.

Помимо этого, люди с подобным расстройством психики сосредоточены исключительно на своих желаниях и всегда пытаются доминировать в разговоре над собеседником. При этом, общаясь, психопаты активно жестикулируют. Им также свойственно делить мир на черное и белое и постоянно делать выводы.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что порой для распознания лжи и артистизма психопата человеку необходимы дополнительные усилия. Но со временем этот навык можно отточить практически до автоматизма.