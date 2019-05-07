Порой мировые гении не только не открывали миру секреты своих изобретений, но даже уничтожали все материалы о них, боясь навредить обществу. Действительно, сложно даже предположить, что было бы, если бы эти изобретения попали в руки людей, жаждущих власти и денег.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Британский химик Морис Уорд в 80-х годах XX века изобрел уникальный пластик, который мог выдержать температуру более 10 тысяч градусов, разрушить его не мог даже удар, превышающий мощность бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму, почти в сотню раз. Это изобретение могло бы изменить наш мир, о чем и мечтал Уорд. Но когда изобретатель понял, что многие мировые корпорации стремятся завладеть его открытием в своих корыстных целях, то уничтожил формулу уникального вещества. Тайну сверхпрочного пластика Уорд так никому и не раскрыл.

Не стал делиться с человечеством секретом беспроводной и бесплатной электроэнергии знаменитый Никола Тесла. Правда, не совсем понятно, по какой причине гений отказался от обнародования своего изобретения: или боялся, что оно навредит людям, или просто не верил, что ему дадут "путевку в жизнь".

Эдвард Линдскалнин не был ученым, но совершил удивительное открытие, секрет которого, правда, так никому и не раскрыл. Эдвард мечтал построить замок из огромных каменных глыб, не прибегая к помощи со стороны. Проштудировав сотни книг о строительстве египетских пирамид, Линдскалнин открыл секрет гравитации. Удивительный замок, словно парящий над землей, Эдвард построил, сделав это в одиночку. Но его утверждение, что он раскрыл секрет строительства египетских пирамид, никто так и не признал.