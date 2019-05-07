Ученые Великобритании и Германии изучили ранее полученные данные о воздействии сахара на организм, согласно которым глюкоза способствует выработке энергии и улучшению настроения. Но последние результаты исследования продукта оказались противоположными.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Специалисты задействовали в эксперименте 1,26 тысяч взрослых мужчин и женщин. На основе полученных данных, они пришли к мнению, что предыдущие исследования недостоверны. Если ранее говорилось, что продукт помогает справиться с депрессией, напряжением и усталостью, то последние результаты показали, что "количество "белой смерти" заставляет человека чувствовать себя хуже, при этом ослабляется внимание".

Основываясь на полученных данных, ученые призывают снизить употребление продукта.