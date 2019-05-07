Долгое время считалось, что Артур Конан-Дойль выдумал название единоборства, чьи приёмы применяли Шерлок Холмс и профессор Мориарти во время схватки у Рейхенбахского водопада в Швейцарии, как и самих участников поединка. Однако исследователи европейских боевых искусств не так давно установили - барицу (бартицу) существовала в реальности!

Как передает Day.Az. об этом пишет russian7.ru.

Проживший три года в Японии английский инженер Эдвард Бартон-Райт вернулся на родину в 1898 году и сообщил, что создал новое искусство самозащиты - барицу. В основе были джиу-джитсу (дзю-дзюцу) и дзюдо, которые британец будто бы изучал в Японии.

Но Бартон-Райт добавляет в своё синтетическое боевое искусство приёмы английского бокса, савата, швейцарской народной борьбы и боя на тростях "Canne de combat", созданного швейцарцем Пьером Виньи. Входил в барицу и комплекс серьёзной физической подготовки. Предназначалось единоборство для освоения средним классом, как сформулировали бы сегодня. В барицу входила как ударная, так и бросковая техника.

Бартон-Райт умело использует рекламу и PR, раздавая направо и налево интервью в СМИ.

Бартон-Райт создаёт в Лондоне клуб для занятий своей борьбой. Приглашает из Японии трёх инструкторов - учеников Дзигоро Кано. Нанял и Виньи, как ещё несколько именитых борцов и бойцов. Инструкторы, кроме обучения неофитов, должны были участвовать в публичных поединках с представителями других единоборств. Кроме "сарафанного радио", о поединках разносили информацию газеты.

Вскоре в клуб влилась группа исторического фехтования под руководством Алфреда Хаттона, что позволило привлечь лондонскую богему и артистов.

Слава барицу достигла королевской семьи и Бартон-Райт получил приглашение выступить перед Эдуардом, принцем Уэльским. Мероприятие не состоялось из-за травмы руки у основателя барицу.

Неизвестно, было ли создано письменное изложение барицу, но единоборство изучало высшее офицерство Великобритании.

Барицу была не спортом, а именно единоборством, обучающиеся постигали прикладные техники, годящиеся для применения в реальной схватке.

Клуб закрылся в 1903 году, а две мировые войны не дали шанса единоборству вырасти во что-то более серьёзное, чем экзотический вид рукопашного боя.

В двухтысячных годах начинается расцвет как смешанных единоборств, так и интереса к историческим европейским боевым системам. Барицу возвращается из забвения. Выясняется, что применяемые для обучения её адептов методики позволяют использовать их в тренировке бойцов ММА (англ. - Mixed Martial Arts), повышая эффективность поединка.

Впрочем, любители седой старины не остались в стороне, возродив барицу. Немалую роль в этом сыграли поклонники шерлокианы. В одной только Великобритании их насчитывается более тысячи. И каждый год фанаты Шерлока Холмса посещают Рейхенбахский водопад, проводя, в том числе, поединки по правилам барицу.