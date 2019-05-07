Эпидемический летаргический энцефалит Экономо, иначе называемый сонной болезнью - одно из самых странных заболеваний в истории медицины. Подхватившие его люди начинали всё время хотеть спать - и часто не просыпались. Загадочная эпидемия, наблюдавшаяся в 1920-х годах, распространилась на множество стран, в т.ч. Советский Союз.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Появление болезни

Впервые симптомы, похожие на эпидемический энцефалит, наблюдались еще в XVII веке у жителей Лондона. Однако больше двух столетий болезнь не возвращалась - вплоть до зимы 1916-17 годов, когда в Вене и других городах Европы люди внезапно стали проваливаться в сон. Один из первых случаев был описан под Верденом во Франции, где болезнь поразила солдат Антанты.

В 1920-21 годах пандемия была в самом разгаре. Сонная болезнь передавалась воздушно-капельным путём - ее возбудителем, как считается, был неустановленный вирус. Существует предположение, что вспышка болезни находилась в причинно-следственной связи с эпидемией гриппа "испанка", бушевавшей в 1918-1919 годах. Либо ослабленные гриппом организмы европейцев стали "легкой добычей" для нового вируса, либо энцефалит стал поздним осложнением "испанки".

Смерть от сонной болезни наступала или в состоянии комы, или, напротив, при хронической бессоннице. Общее количество жертв эпидемии оценивается в 1,6 млн человек - это треть от всех заболевших. Некоторые выжившие на всю оставшуюся жизнь превращались в подобие "живых статуй", утратив способность двигаться и говорить.

Сонная болезнь в стране Советов

Из Румынии эпидемия летаргического энцефалита шагнула в Украину и Россию. Например, в Нижегородской губернии первый случай болезни отмечался в марте 1921 года, а всего за последующие 3 года на этой территории заболели 18 мужчин и 13 женщин.

В Москве первые носители инфекции появились в сентябре 1922 года, ещё через 2 месяца последовал взлёт обращений к врачам со странными симптомами. В начале 1923 года, по данным профессора кафедры нервных болезней Московского университета Михаила Маргулиса, количество заболевших в столице СССР составляло около 100 человек, причем пик заболеваемости пришёлся на январь. Из пациентов Старо-Екатерининской больницы, которым был поставлен данный диагноз, умирал каждый четвёртый.

"Энцефалит не представляет из себя болезни пролетарских классов: больные рекруитируются изо всех слоев общества", - отмечал невролог. Профессор Маргулис также рассказывал, что энцефалит имел разные проявления, но наиболее распространённой была летаргическая форма - пациенты впадали в сон, который мог продолжаться неделями и месяцами. При этом у заболевших отмечалась повышенная температура тела. Их можно было растормошить, но они засыпали даже во время принятия пищи. Отмечался паралич глазных мышц, опущение век, в отдельных случаях развивалось косоглазие. Из-за того, что было затруднено дыхание, во время сна больные нередко принимали странные позы. Чтоб уберечься от заражения, Маргулис советовал москвичам принимать "те же предохранительные меры, что и при других инфекционных болезнях".

В связи со вспышкой болезни в СССР была создана комиссия по изучению летаргического энцефалита. На основе клинических наблюдений вышли монографии Николая Четверикова, Александра Гринштейна, а также коллективные медицинские сборники. Некоторые советские клиницисты, по словам исследователя Джоэля Виленского, отмечали повышенную распространённость сонной болезни среди еврейского населения, а также корреляцию заболевания с травмами и другими болезнями. Однако эффективных методов лечения врачи в СССР, как и их западные коллеги, предложить не смогли.

Глобальная эпидемия летаргического энцефалита начала сходить на нет в 1925 году и окончательно прекратилась через 2 года. Больше болезнь не возвращалась - сейчас она встречается лишь спорадически, причём уже не в типичной форме. Сегодня энцефалит Экономо называют "клиническим раритетом". Примечательно, что последняя крупная вспышка была зафиксирована именно на постсоветской территории - в 2014 году заболели 33 жителя Акмолинской области Казахстана.