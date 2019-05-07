Когда Брайан Перес из Майами (Флорида, США) увидел в интернете шутку с яйцом, затея эта показалась ему столь смешной, что он решил разыграть свою маму.

Шутка не так уж и сложна - 19-летний юноша попросил 46-летнюю Тайми подержать яйцо сквозь узкую щель дверного проёма. Мать купилась на розыгрыш и попала в "ловушку" - перехватить яйцо второй рукой она не могла, так как ей мешала дверь, а Брайан наотрез отказывался забрать у родительницы яйцо, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Всё шло к тому, что Тайми уронила бы яйцо на пол, и сын как раз на это и рассчитывал, но его мама оказалась слишком находчивой. Женщина ловко спустила яйцо вниз, осторожно орудуя пальцами, так что вскоре оно оказалось на полу, при этом не разбившись и не причинив беспорядок. Брайан добавил, что, конечно, восхитился своей матерью, но всё-таки был очень разочарован, что шутка не удалась.

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