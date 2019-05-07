Новый сезон сериала "Игра престолов" уже успел порадовать поклонников сериала забавной несуразицей. В 4 эпизоде на 17:39 минуте, в сцене пира после битвы при Винтерфелле, перед Дейенерис можно увидеть знакомый всему миру стаканчик кофе из "Старбакса". В 8 сезоне это пока единственный обнаруженный зрителями ляп, а вот прошлая часть телеэпопеи была ими богата.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Самая большая оплошность создателей фильма, допущенная в 7 сезоне, является фейком. В сети долго иронизировали насчет белого пикапа, появившегося на заднем плане в одной из сцен, но, как оказалось, совершенно напрасно. Порадовавшая многих ошибка оказалась вбросом, который сделал один из фанатов сериала в Reddit. Кадр с автомобилем в фильме вы не найдете, так он взят из документального фильма о съемках "Игры престолов".

Но в 7 сезоне и без пикапа хватает нестыковок. Например, многие зрители заметили необычную медлительность Белых Ходоков, все 7 сезонов выдвигающихся к Стене. Интересно, но за это время множество героев успели выйти им навстречу, вступить в схватку и даже вернуться.

Скачки во времени

Это не удивительно, так как авторы фильма дают возможность положительным героям "читерить", например, пронизывать время и пространство, вопреки законам физики и человеческой логике. В 6 серии 7 сезона несколько персонажей оказались загнаны на маленький островок и отчаянно нуждались в помощи Дейенерис, которая была совсем неблизко.

Посланный к Ночному Дозору парень справился со своей задачей невероятно быстро и подмога буквально телепортировалась туда, где в ней нуждались. В реальной жизни Джон Сноу, Тормунд Великанья Смерть и Пес вряд ли дождались бы подмоги, погибнув от рук мертвяков или банально замерзнув.

Появление инвентаря

Вызвало у дотошных зрителей раздражение и необъяснимое появление в кадре достаточно масштабных предметов. Дракона, погибшего от меткого выстрела из копья Короля Ночи, ходоки извлекают из полыньи толстенными цепями. Где они их взяли - вопрос интересный. Может всегда носят с собой на всякий случай или прикупили в ближайшей скобяной лавке?

Чудеса излечения

Зрителям долгое время внушали, что от Серой Хвори спасения нет. Все, кто имел несчастье подхватить этот недуг, отправлялись к Каменным людям, где и заканчивали свой земной путь. А вот Джорах Мормонт почему-то избежал этой участи и стал единственным, кто за многие столетия был успешно излечен, причем незамысловатым способом. Сэм Тарли просто ободрал серую чешую с Джораха и тот пошел на поправку. Разумеется, до этого такой способ врачевания не приходил никому в голову.

Успехи в кораблестроении

Эурон Грейджой, не имевший в конце 6 сезона даже весельного ялика, в первой же серии 7 части прибыл на подмогу Серсее с 1000 боевых кораблей. Иначе как магией такие темпы кораблестроения в небогатое на технологии Средневековье не объяснишь. Судя по хронологии фильма, создание флота произошло не более чем за 4 месяца.

Выживают лучшие и... нужные

Огромное количество смертей в "Игре престолов" давно уже стало поводом для шуток и мемов. Но, несмотря на то что герои гибнут пачками, происходит это, мягко говоря, очень избирательно. В 6 серии 7 сезона из 13 охотников на зомби, вышедших за Стену, погибли 8 статистов и ни один из 5 основных действующих лиц.

Особо берегут уже однажды оживленного Джона Сноу, который спасается от гибели самыми чудесными способами. Он не тонет, не горит и не замерзает - еще бы, ведь второе воскрешение будет еще более глупым. Даже когда Джон почти уже умер, окруженный врагами, к нему прорывается Бенджин Старк и героически отдает ему коня, сам оставаясь на верную гибель.

Теон и чудеса медицины

Известно, что морская вода обладает множеством терапевтических свойств. Но вот в чем она точно не была замечена, так это в помощи при заживлении ран. Но это не смущает Теона, который без малейших сомнений промывает свои, полученные в битве с обитателями Железных островов раны, соленой водой.