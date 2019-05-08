Жительница штата Мэриленд выиграла в лотерею более $101,6 тыс. благодаря номеру, который приснился ей во сне. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, цифры приснились американке еще 24 года назад. С тех пор она постоянно использовала их в различных лотереях.

Уточняется, что во сне к женщине подошел некий мужчина, который назвал ей комбинацию 4-8-11-21-27.