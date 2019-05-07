/unusual/1117712.html Рыбаки поймали "кита-шпиона" - ВИДЕО
Рыбаки поймали "кита-шпиона" - ВИДЕО
Кита-белуху с ремнем для камеры GoPro встретили рыбаки у острова Ингё, заподозрив в шпионаже на Россию, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.ru.
На ремне была надпись "Оборудование Санкт-Петербурга". После освобождения от ремня белуха уплыла.
Норвежские ученые предположили, что кита могли выдрессировать специалисты ВМФ России. Об этом написала газета Guardian и другие западные СМИ.
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