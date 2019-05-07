"Coffin Cup" - это ежегодный турнир по мини-футболу, который проходит в городе Хульяка (Перу) и уже получил неофициальное название "самого депрессивного спортивного мероприятия".

В принципе, сама игра мало чем отличается от обычного мини-футбола, вот только на поле выходят не профессиональные спортсмены, а команды, состоящие из сотрудников нескольких местных похоронных бюро, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

И это было бы еще ничего, вот только три лучшие команды получают странные призы - роскошные гробы. Так, например, лучшие игроки по итогам этого года получили гроб стоимостью 1300 долларов, другие же команды получили гробы попроще. К сожалению, не сообщается, что именно футболисты впоследствии делают со своими призами, но можно предположить, что они просто продают гробы и делят между собой деньги.

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