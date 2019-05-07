/unusual/1117865.html Непередаваемые эмоции преподавателя при проверке экзаменационной работы - ВИДЕО
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Непередаваемые эмоции преподавателя при проверке экзаменационной работы - ВИДЕО
Каждый преподаватель знает, что учащиеся способны написать в своих работах такое, на что без слез не взглянешь. Проверяющий в присутствии учеников экзаменационную работу мужчина искренне не может понять, как из столь правильных предпосылок ученик сделал такие нелепые выводы. Кажется, кто-то останется на второй год, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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