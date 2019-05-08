Ученые Мичиганского университета провели тестирование, которое показало, что недостаток сна способствует ухудшению памяти. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org

Ученые провели тестирование, которое должно было показать, как недостаток сна может повлиять на когнитивные показатели. Как выяснилось, речь идет от уменьшении времени реакции человека примерно на 120 миллисекунд. Специалисты считают этот показатель крайне важным, если судить о разнице между жизнью и смертью. К примеру, во время вождения автомобиля со скоростью 112 км/ч при такой скорости потребуется дополнительный 3,6 метров, чтобы справиться с любой неожиданной опасностью. Сонливость влияет на память таким же образом, в частности, мозг проходит три последовательных этапа: приобретение - консолидация - способность получить доступ к памяти в будущем. При недостаточном же количестве отдыха происходит ухудшение закрепления воспоминаний.



В конечном счете слишком долгое отсутствие сна способно привести к риску деменции в более позднем возрасте. Ранее исследователи пришли к выводу, что хроническое недосыпание чревато риском развития серьезных заболеваний, среди которых диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой.



"Недостаток сна влияет на то, как мы справляемся со стрессом на рабочем месте и вне его, и как мы решаем проблемы нашей повседневной жизни. Как выяснилось, это связано и с обработкой новой информации и ее сохранением, что приводит к медлительности и потере эффективности во всех отношениях", - отметили ученые.