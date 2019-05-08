В ходе проведения исследования ученые из Калифорнийского университета выяснили, какие мысли делают человека счастливым. Оказывается, если люди не намерены меняться в течение последующих 10-ти лет, это делает их жизнь лучше.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Перед тем как сделать соответствующий вывод, команда исследователей изучила данные за десять лет, где люди делились видением себя. Затем все факты они сравнили с текущим ощущением счастья опрошенных. Те, кто ожидал изменений, испытывали меньше радости от жизни, другие - наоборот. По словам психологов, чем меньше разрыв между сегодняшним и будущим "я", тем проще людям строить планы, заботиться о собственном здоровье, накапливать сбережения.



В ходе исследования подтвердилась теория представления о будущем финансовом благополучии. Те, кто думал, что их уровень достатка вырастит или снизится, оказались менее довольно собой, чем опрошенные, не ожидавшие значительных перемен в данном вопросе.



Результаты научной работы подтверждены огромным количеством психологической литературы. Авторы исследования отмечают, что неизменность базовых черт характера позитивно влияет на принятие стратегических решений.