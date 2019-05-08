Рассказывают, что Сталин после просмотра музыкальной комедии Ивана Пырьева торжествующе произнес: "А все-таки неплохо у нас обстоит с сельским хозяйством" и сам лично дал название картине - "Кубанские казаки". Став лидером кинопроката начала 50-х гг., вскоре после смерти "вождя народов" фильм был отправлен на полку личным указанием Хрущева (хотя и не подвергся официальному запрету) на долгие 12 лет.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Кубанские казаки" и сталинская пропаганда

Фильм снимался в 1949 году, и рассказывал примерно о тех временах - тяжелых послевоенных годах, полных страданий и лишений. Правда, в самой картине все представлено совсем по-другому: колосящиеся поля, ломящиеся от продуктов столы, полные фруктов и овощей прилавки. Как вспоминал сам Пырьев в одном из своих поздних интервью, когда строили декорации и выставляли многометровые прилавки, полные дефицитных товаров, местные колхозники интересовались, про какую страну и какое время снимают кино?

Как рассказывал в интервью Сергей Лукьянов - исполнитель одной из главных ролей - несмотря на утверждения злопыхателей, все представленные в сцене с ярмаркой товары были настоящими - выращенными и произведенными в колхозе-миллионнике "Кубань". Правда, большинству простых людей даже на плодородном юге страны тогда большинство из них было недоступно. Это и стало основной причиной назвать фильм ярким образцом сталинской пропаганды. Справедливости ради следует отметить, что слова Сталина о состоянии дел в сельском хозяйстве были на тот момент лишь мечтой...

XX съезд и развенчание культа личности

В своем докладе XX съезду КПСС "О культе личности и его последствиях" в 1956 году Н. С. Хрущев выступил с резким осуждением сталинской политики и культа личности. "Под раздачу" попал, в том числе, и фильм "Кубанские казаки". Хрущев обвинил картину в "пикировке действительности" и она надолго исчезла с телеэкранов, вернувшись лишь в 1968 голу - уже при Л. И. Брежневе. Но чего запретить Хрущев не смог, так это полюбившихся песен из фильма, которые к тому времени уже приобрели статус народных.

Новый вариант "Кубанских казаков"

В 1968 году картина была отреставрирована и отредактирована. Монтажеры убрали крупные планы с изображениями портретов Сталина и других атрибутов культа личности, а часть реплик была переозвучена. Именно в обновленном варианте фильм транслируется по телевидению и сегодня, а вот судьба оригинальной версии до сих пор неизвестна.