Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар" (Avatar) режиссера Джеймса Кэмерона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журнал Variety.

По его информации, премьера "Аватара - 2" состоится 17 декабря 2021 вместо запланированной ранее даты 18 декабря 2020 года. Третья часть фантастического фильма выйдет на экраны не в 2021, а в 2023 году, четвертая - в 2025 вместо 2024. Изменения в датах премьер связаны с переходом прав на них и еще ряд фильмов от холдинга 21st Century Fox компании Disney. В результате сделки по приобретению активов Disney получил права на такие популярные медиафраншизы, как "Люди-Икс" (X-Men), "Симпсоны" (The Simpsons) и "Аватар".

Disney, помимо прочего, объявил, что в 2022 году состоится премьерный показ первого фильма новой трилогии киносаги "Звездные войны" (Star Wars). Два остальных фильма выйдут в 2024 и 2026 годах, соответственно. Названия картин держатся в секрете.

В декабре 2017 года Disney заявил о готовности приобрести активы 21st Century Fox за $52,4 млрд, предложив выплатить эту сумму акциями. В июне прошлого года американский телекоммуникационный конгломерат Comcast сообщил, что готов заплатить больше - 65 млрд долларов, причем не акциями, а наличными. Однако Disney вскоре обошел Comcast, увеличив свое предложение до $71,3 млрд, и в марте этого года сделка была официально закрыта.

Помимо прав на три известные кинофраншизы Disney также купил кино- и телестудию Twentieth Century Fox, ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.