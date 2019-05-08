https://news.day.az/unusual/1117961.html Названы даты выхода новых «Звездных войн»
Названы даты выхода новых «Звездных войн»
The Walt Disney Company проинформировала о сроках выхода новых эпизодов "Звездных войн".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Variety.
Как отмечается, первый из трех фильмов должен выйти на экраны 16 декабря 2022 года, второй - 20 декабря 2024, а третий - 18 декабря 2026 году.
Уточняется, что премьера второй части "Аватара" будет отложена и произойдет 17 декабря 2021.
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