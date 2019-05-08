Родители актрисы Беллы Рэмси, известной по роли Лианны Мормонт в "Игре престолов", запретили дочери смотреть сериал.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает FoxNews. Причиной такого решение стало обилие жестоких сцен в телешоу.



По словам 15-летней Рэмси, ей разрешили посмотреть часть сцен с собственным участием из финального сезона и некоторые предыдущие эпизоды. Как рассказала юная актриса, при просмотре родители загораживали ей экран во время "слишком чудовищных" кадров.



"Наверное, я посмотрю его целиком, когда мне исполнится 18", - заявила Рэмси.



В основу "Игры престолов" легла серия романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. С 2011 года шоу получило 38 премий "Эмми".



Финальный сезон саги, состоящих из шести эпизодов, стартовал на телеканале HBO 14 апреля. Последнюю серию покажут 19 мая.