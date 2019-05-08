Невероятная история из Норвегии. Девушка пришла на городской причал посмотреть на китов и случайно уронила мобильный телефон в воду.

Она уже мысленно распрощалась с гаджетом, как вдруг одна из белух нырнула ко дну и всего через несколько секунд достала телефон целым и невредимым, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Девушка была так шокирована, что даже забыла отблагодарить умного кита.

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