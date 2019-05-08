/unusual/1118149.html Белуха вернула девушке упавший в воду мобильник - ВИДЕО
Белуха вернула девушке упавший в воду мобильник - ВИДЕО
Невероятная история из Норвегии. Девушка пришла на городской причал посмотреть на китов и случайно уронила мобильный телефон в воду.
Она уже мысленно распрощалась с гаджетом, как вдруг одна из белух нырнула ко дну и всего через несколько секунд достала телефон целым и невредимым, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Девушка была так шокирована, что даже забыла отблагодарить умного кита.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре