Жительница американского штата Мэриленд утверждает, что выиграла в лотерею благодаря проливному дождю. Ее слова приводит информационный портал UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

50-летняя женщина, пожелавшая сохранить анонимность, ехала на машине по городу Ландовер Хилс, когда начался ливень. Она решила остановиться у придорожного магазина Crestview Wine & Spirits и переждать грозу. Американка купила лотерейный билет с призовым фондом в 20 миллионов долларов и ничего не выиграла.

Любительница азартных игр призналась, что внутреннее чутье побудило ее приобрести еще один билет. В результате она сорвала джекпот в размере 20 тысяч долларов.

Победительница планирует потратить денежный приз на подарки ко Дню матери.