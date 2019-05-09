Британская модель Лиза Сноудон рассказала о легком способе поддерживать стройную фигуру. Ее совет приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время еды вместо обычных столовых приборов 47-летняя Сноудон пользуется китайскими палочками - это позволяет ей принимать пищу медленнее и утолить голод быстрее. "Если я очень голодна и ем вилкой, я проглатываю пищу как настоящий каннибал, но с палочками я жую дольше, и весь процесс занимает больше времени. Это прекрасный способ заставить себя есть меньше", - пояснила она.

Помимо этого, Сноудон не пользуется весами: она судит о своем весе по тому, как на ней сидит одежда. "Если джинсы становятся маловаты, я начинаю следить за размером порций и сокращаю употребление углеводов после шести вечера", - призналась модель и добавила, что в декабре 2018 года полностью отказалась от мяса.

Лиза Сноудон также рекомендует не пренебрегать физическими нагрузками, поскольку они не только помогают поддерживать форму, но и оказывают положительное воздействие на психику. По словам модели, спорт был одним из главных факторов, которые несколько лет назад помогли ей выйти из депрессии.