Китайская разработчица Хи Хи из Стэнфордского университета начала заниматься разработкой искусственного интеллекта с чувством юмора. Об этом сообщает Wired, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследовательница намерена использовать многочисленные теории юмора для достижения цели. По словам Хи Хи, перед ней стоит сложная задача, поскольку интеллект работает по определенному алгоритму, а это исключает импровизацию. Разработчица уверена, что смешным искусственный интеллект не сделать, даже если загрузить в нейросеть все шутки и анекдоты мира.

Во время обучения Хи Хи со своей командой решили проверить теорию игры слов и дали нейросети заучить несколько омонимов, чтобы интеллект мог генерировать смешные предложения, заменяя в них понятия. Для того, чтобы после замены шутка не потеряла свой смысл, нейросеть добавляла к предложению пару новых слов. Однако результаты не порадовали ученых.