После выхода киноленты "Холодное лето 1953-го" у большинства жителей бывшего Советского союза сложилось ложное мнение, что в этот год глава МВД СССР Лаврентия Берия выпустил из тюрем только уголовников. На свободу вышли "воры в законе" и уголовники разных "мастей" и этим шагом Лаврентий Павлович хотел ухудшить криминальную обстановку в СССР и установить над страной свой жесткий контроль. На самом деле в ходе амнистии, инициированной Берией, свободу получило более 1,2 миллиона советских граждан, осужденных по самым разным статьям.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Как принималось решение по амнистии

Не смотря на то, что амнистию инициировал Берия, в историю она вошла под названием "ворошиловской", так как документ на ее проведение подписал Председатель Верховного Совета СССР Клим Ворошилов. В марте 1953 года глава МВД послал главе правительства Маленкову секретную записку, в которой говорил, что в советских тюрьмах содержится 2,5 миллиона заключенных.

Большая часть осужденных сидит за мелкие преступления, кражи и хищение госсобственности. Лаврентий Павлович предлагал не только амнистировать сотни тысяч людей, но и изменить законодательство в сторону уменьшения тяжести ответственности, за не представляющие социальной опасности преступления.

Кого отпустили

Проект Берии получил поддержку, и в короткие сроки руководство СССР выпустило соответствующий указ об амнистии. Из лагерей освободили всех, чей срок заключения не превышал пяти лет. Под амнистию попали лица, осужденные за статьи, касающиеся должностных, хозяйственных, воинских преступлений. Отпустили женщин, у которых на воле остались дети возрастом до 10 лет, и беременных.

Амнистия распространилась на несовершеннолетних, людей, болеющих неизлечимыми болезнями, женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет. Осужденным на срок более 5 лет время отсидки уменьшили в 2 раза. Указ не распространялся на тех, кто сидел за контрреволюцию, бандитизм, умышленное убийство, хищение государственной собственности в крупных размерах. По архивным данным к осени 1953 года, из мест заключения вышло 1201606 осужденных.

Дела более чем 400 тысяч советских граждан, ожидающих наказания, были прекращены. В результате амнистии количество заключенных в СССР сократилось на 52%. До и после Берии такой масштабной амнистии в истории России и СССР не проводилось.