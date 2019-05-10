Все, у кого есть дети, мечтают, чтобы они спали по ночам, без истерик принимали слово "нет", прилично вели себя в гостях и ресторанах и с аппетитом ели то, что им готовят. И хорошо бы, делали всё это не только под маминым чутким руководством, но и самостоятельно. Потому что маме пора выйти на работу, или она уже вышла, или вовсе с работы не уходила.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Автор абсолютного бестселлера "Французские дети не плюются едой" американка Памела Друкерман убедительно доказала, что справиться с большинством родительских кошмаров отлично помогают французские методы воспитания.

Эксклюзивные советы от успешной писательницы и мамы троих детей в нашем материале. А в качестве бонуса - рецепт парижского десерта, который любят дети любого возраста.

1. Правило первое: идеальных мам не существует

Работающая женщина всегда стремится объять необъятное: быть идеальной матерью и одновременно делать успешную карьеру. Фактически она работает в две смены - в офисе и дома. Думаю, всем делающим карьеру мамам это ощущение хорошо знакомо. Так вот, у француженок есть излюбленный афоризм: "Идеальных матерей не существует". Не стоит пытаться быть идеальной. И это самая важная, основополагающая идея.

А еще не воспринимайте детство ребенка как начало марафона, финиш которого - поступление в университет. Французы, безусловно, хотят, чтобы их дети были успешными, но они не стараются вечерами после работы заставить ребенка семимильными шагами проходить естественные этапы развития. Например, читать и писать ребенка не учат лет до шести. Француженки считают, что гораздо важнее до школы привить малышу такие навыки, как концентрация внимания, общительность и самоконтроль. Во-первых, это не требует какого-то специально отведенного времени, а является просто неотъемлемой частью процесса воспитания. А во-вторых, именно эти способности, а не умение в три года считать до ста и обратно, создают крепкую базу для успехов ребенка в учебе.

2. Правило второе: у вас всегда должен быть собственный источник дохода

В Америке, например, принято верить в волшебную сказку о чудесном замужестве как синониме спокойной беззаботной жизни. Главное - удачно выйти замуж и получить хорошего мужа со стабильной зарплатой, а там можно и не работать. Во Франции всё не так. Французские мамы убеждены, что женщине совершенно необходим собственный источник дохода. Даже в самом удачном браке с обеспеченным и любящим мужчиной женщина должна задумываться: "А что если однажды всё рухнет?" У нее должна быть профессия, работа или любой другой стабильный источник дохода просто на всякий случай. Французские мамы уверены: это чрезвычайно важно, и прежде всего для ребенка. Француженка быстро выходит на работу после родов, потому что хочет точно знать, что сможет обеспечить ребенка всем необходимым, если вдруг придется воспитывать его самой.

Эта позиция чрезвычайно прагматична и в ней нет ни капли французской романтики, зато она очень помогает жить.

3. Правило третье: нельзя посвящать всю свою жизнь ребенку

Материнская забота о детях - отличная иллюстрация принципа бесконечности. Мы всегда будем стараться помочь им, всегда. Это такая добровольная вечная жертва. Но в основе французской культуры лежит чрезвычайно важная идея: любому человеку (и особенно родителю) необходимо время и пространство только для себя. Причем оно выделяется не по остаточному принципу: если я сделаю детям это, это и это, то в конце дня позволю себе... Или: только когда я сделаю всё возможное для ребенка, я позволю себе... Нет, ни в коем случае!

Для поддержания баланса в семье крайне важно, чтобы какая-то часть жизни была только вашей, принадлежала только вам. Это может быть и работа, хотя вовсе не обязательно. Это может быть любое ваше увлечение или общение с друзьями - что угодно, я не знаю, выращивание орхидей. Французы глубоко убеждены: если вы посвящаете всё свое время ребенку, если ваш мир вращается вокруг него, это очень вредно и даже опасно - в первую очередь для ребенка.

4. Правило четвертое: время от времени отдаляясь от ребенка, вы становитесь лучшей матерью

Если ребенок привыкнет, что вы всё время рядом с ним, всё время вовлечены в то, что он делает, и проживаете вместе с ним каждую секунду, он не научится самостоятельности. Более того, он не научится быть внимательным к другим людям, замечать их потребности, не научится сопереживать. Любая француженка интуитивно чувствует: время от времени отдаляясь от ребенка, она оказывает ему неоценимую услугу.

Очень важно понимать, что это не какая-то радикальная позиция. Я ни в коем случае не призываю русских женщин немедленно бросить всё, уехать на три недели на спа-курорт, заниматься только собой и забыть про ребенка. Речь о том, чтобы спокойно признать: если вы проводите всё время вместе с кем-то - неважно, насколько вы обожаете друг друга, - вы рано или поздно начнете друг друга раздражать. И это ведь касается не только вас, это в той же степени относится и к вашему ребенку.

Насколько эффективно это простое правило - время от времени отдыхать друг от друга, я буквально только что испытала на себе. Мы с одним из моих пятилетних близнецов на прошлой неделе были на каникулах у моей мамы. Она уходила с ним куда-то на два-три часа, и когда мы снова встречались - мы были так рады друг другу, нам было чем поделиться. Короткие разлуки вносят в отношения свежесть! Это всегда новый опыт и впечатления, это глоток горного воздуха, источник энергии. И это необходимое условие для прочности любых человеческих отношений, в том числе отношений матери и ребенка.

5. Правило пятое: забудьте про чувство вины

Нет никакого смысла испытывать чувство вины перед ребенком за то, что вы работаете. Это совершенно деструктивное чувство, которое всё равно ничего не изменит. У вас всё равно не появится больше времени на общение с малышом. Главное, что вы можете сделать, - это по-настоящему быть с ребенком, когда вы свободны. Не просто присутствовать на прогулке, болтая по телефону с подругой, а действительно проводить время с ребенком. Вы не должны всё время беспокоиться о малыше, когда вы на работе, не должны корить себя за то, что вы не только мама, но и коллега, подруга, жена. Единственное, что вы, пожалуй, должны своему ребенку, когда вы рядом с ним, - это быть спокойной и быть "здесь".

А еще воспитывайте в своих детях терпение. Раньше я думала, что это врожденное умение, которое либо есть, либо нет. Французы же воспринимают терпение как некую мышцу, которую можно и нужно тренировать, причем с самого раннего возраста. Не вскакивайте из-за стола, если вы работаете, а ребенок просит посмотреть, какую башню из кубиков он построил. Мягко объясните малышу, что вы делаете, и попросите немного подождать. Сначала он подождет несколько секунд, но затем и минут. Он научится развлекать себя сам во время ожидания и справляться со своим разочарованием. Для ребенка этот навык жизненно необходим, считают французы: только так он узнает, что не является центром вселенной, и научится взрослеть.

6. Правило шестое: не становитесь "мамой-такси"

Это правило напрямую связано с предыдущим. Не стремитесь компенсировать детям собственное отсутствие огромным количеством кружков и развивающих занятий. Парижанки, выбирая внешкольные занятия для детей, всегда взвешивают, как это повлияет на качество их собственной жизни. Мамашу, которая целый день возит ребенка с одного кружка на другой, во Франции никогда не назовут самоотверженной. Тем более не оценят, если она делает это в ущерб своей работе. Про такую маму скажут, что она совсем потеряла чувство равновесия. Да и детям подобная жертвенность совершенно ни к чему. Конечно, ребенку полезно ходить в бассейн или на уроки музыки, но у них непременно должно оставаться время на самостоятельные игры дома. Излишняя психологическая и физическая нагрузка пойдет ребенку во вред.

7. Правило седьмое: в отношениях родителей есть часть, в которой ребенок не участвует

Никогда не забывайте: в основе семьи - супружеская пара. Всегда находите время, чтобы побыть с мужем вдвоем. Во Франции всё родительское пространство принадлежит ребенку только первые три месяца. По аналогии с президентским сроком, французы называют этот период "первые сто дней". В это время ребенок может спать в одной комнате с родителями и даже в их постели. Но после малыша приучают спать в своей кроватке и в своей комнате. Ваша супружеская спальня должна стать тем местом, которое принадлежит только вам двоим. Дети не могут входить к родителям, когда им вздумается. Ребенок должен точно знать - у родителей есть часть жизни, в которой он не участвует.

Одна француженка как-то сказала мне: "Спальня моих родителей была священным местом в доме. Нужен был очень весомый повод, чтобы зайти туда. Между родителями всегда существовала некая связь, которая нам, детям, казалась великой тайной". Мне кажется, это очень важно для малыша. Ведь если он будет считать, что всё уже знает и во взрослом мире нет ничего загадочного - зачем ему взрослеть?

8. Правило восьмое: не требуйте от мужа равноправного участия в домашних делах и уходе за детьми

Даже если вы работаете столько же, сколько ваш муж (и даже если вы работаете больше), не требуйте, чтобы он уделял дому и детям столько же времени, сколько вы. Ничего, кроме недовольства и раздражения, это не вызовет. В отличие, скажем, от американок с их феминистским настроем, француженок очень выручает старомодный прагматизм. Конечно, многие парижанки с удовольствием возложили бы на мужей больше забот по дому, но многие мамы давно согласились с неравноправием в разделении обязанностей. И это здорово облегчает им жизнь. Общая гармония в отношениях для француженок куда важнее равенства в правах. Они воспринимают мужчин как отдельный биологический вид, даже лучшие представители которого от природы не способны к домашним делам.

Это не значит, что мужчины не делают ничего. Французские мамы считают, что конфликтов в семье будет меньше, если у каждого есть свои обязанности по дому, пусть и неравнозначные по затратам сил и времени. Не требуйте от мужа больше, чем он готов сделать для вас. Лучше наймите приходящую домработницу, а сами лишний раз займитесь сексом.

9. Правило девятое: вечер - время взрослых, а один выходной в месяц - ваш "медовый уик-энд"

Все французские родители, которых я знаю, раз в месяц освобождают выходные только для себя. Ни работа, ни дети в этом не участвуют. Отложите дела, отправьте детей к бабушкам и дедушкам, отвезите малышей с няней за город или поезжайте за город сами. Валяйтесь в постели, отсыпайтесь, завтракайте долго и с удовольствием, смотрите кино... позвольте себе расслабиться и ничего не делать. Такой домашний медовый уик-энд раз в месяц устраивают себе все французские родители. И самое главное, они совершенно не испытывают по этому поводу ни малейших угрызений совести. Это абсолютно естественное и нормальное времяпрепровождение даже для очень любящих родителей.

В остальное же время французские родители очень строго следят за тем, чтобы дети ложились спать в одно и то же время. После вечерней сказки или колыбельной ребенок должен лежать в постели. "Взрослое время" - не с трудом отвоеванная редкая привилегия, нет, это базовая человеческая потребность, родительское право, если хотите. Французы убеждены, что залог счастливой семьи - счастливые и любящие родители. Искренне объясните это своим детям - они поймут.

10. Правило десятое: босс - это вы

Это самое сложное (во всяком случае, лично для меня) правило французского воспитания. Осознать, что решения принимаю я. Я - босс. Не диктатор - это существенно (!) - а босс. Я даю детям много свободы там, где это возможно, учитываю их мнения и прислушиваюсь к их желаниям, но решения принимаю я. Помните об этом. На вершине вашей собственной семейной пирамиды именно вы. Не дети, не ваши родители, не учителя и не няни. Командуете парадом вы и только вы.

Конечно, это сложно. Это ежедневная борьба. Я вот до сих пор каждый день снова и снова завоевываю свою маленькую армию. Но я теперь точно знаю, дети лучше развиваются в пределах четко установленных границ. Они чувствуют себя гораздо более уверенно и спокойно, когда знают, что за штурвалом стоит взрослый. Научитесь в ключевые моменты строго и уверенно говорить "нет". Научитесь спокойно, но твердо говорить детям, что вы сейчас будете делать. Вы сразу поймете, когда у вас получится, - сами ощутите себя боссом.

11. Любимый детский рецепт из Парижа

В конце новой книги Памелы Друкерман "Французские родители не сдаются" дается несколько рецептов блюд, которые едят детишки в парижских яслях. Еду готовят с нуля каждый день и подают как обед из четырех блюд: холодная закуска, основное блюдо с гарниром, сыры и фруктовый десерт (у детей до года обед состоит из двух блюд). Детский диетолог адаптировал количество продуктов для семейного обеда; каждый рецепт рассчитан на двоих взрослых и двоих детей.

Вот рецепт грушево-бананового пюре прямо из Парижа.

Purée de Poire et Banane

2 большие или 3 маленькие мягкие груши

2 банана

сок половинки лимона

1/4 чашки воды

Вымойте и очистите от кожуры груши и бананы. Нарежьте их кусочками. В сотейнике среднего размера отваривайте их с лимонным соком и водой в течение 15-20 минут на медленном огне. Периодически помешивайте ложкой. Снимите смесь с огня и дайте ей остыть в течение нескольких минут. Готовую смесь разлейте по маленьким чашкам. Накройте крышками и поставьте в холодильник до подачи на стол.