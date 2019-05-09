Пятилетний мальчик из Афганистана Ахмад Рахман (Ahmad Rahman) прославился в соцсетях благодаря танцу, который он исполнил после того, как получил протез отсутствующей у него правой ноги. Об этом пишет CNN.

Рахман станцевал в ортопедическом центре афганского отделения Красного Креста, находящегося в Кабуле. За несколько часов ролик с его участием набрал больше 12 тысяч просмотров, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Мальчик потерял ногу во время вооруженного конфликта между правительством страны и движением "Талибан", когда ему было восемь месяцев. Рахман наступил на мину в провинции Логар. Одна из его сестер тоже была тяжело ранена.

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