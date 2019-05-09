Сейчас нам трудно это представить, но 74 года назад месяц май стал одним из самых счастливых в истории России, но счастливым по-особенному - с надрывом и слезами. Закончилась война, а вместе с ней бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль, вой сирен, горечь от потери боевых товарищей. Встретить победу суждено было немногим - миллионы людей и на фронте, и в тылу так и не увидели этот долгожданный май.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

До нас, знающих о событиях того времени по учебникам истории и рассказам дедушек и бабушек, голос войны все же доносится со снимков, сделанных бесстрашными фотожурналистами, которые, рискуя жизнью, запечатлевали уникальные, а часто и очень страшные лики войны. Каждая из фотографий Великой Отечественной войны - шедевр хотя бы потому, что сделана она была в нереальных условиях. И сегодня мы подготовили подборку из 35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны, которые как нельзя лучше рассказывают о победе, доставшейся нам с таким трудом.

О мужестве солдат сказано много слов, спето сотни песен и переоценить подвиг, самоотверженность каждого без исключения воина просто невозможно. Мы гордимся этой победой, и мы бесконечно благодарны за подаренную весну и свободу!

1. Комбат. Фотограф Макс Альперт.

"Комбат" - одна из самых известных фотографий времен Великой Отечественной войны, сделанная советским фотографом Максом Альпертом. На фотографии запечатлен младший политрук А.Г. Еременко, поднимающий солдат в атаку, за несколько секунд до гибели.

2. Знамя Победы над рейхстагом. Фото Евгения Халдея.

Первый флаг был установлен вдали от рейхстага, на крыше штаба 8-й гвардейской армии, возле скульптуры орла, восседавшего на земном шаре. Второй - над Бранденбургскими воротами. Когда Халдей добрался до рейхстага, флагов было установлено уже очень много. Наткнувшись на нескольких бойцов, он достал свой флаг и попросил их помочь забраться на крышу. Найдя удобную точку для съемки, он отснял две кассеты.

3. На Курской дуге. Танкисты и подбитый танк "Тигр".

Командир танка лейтенант Б.В. Смелов показывает пробоину в башне немецкого танка "Тигр", подбитого экипажем Смелова, лейтенанту Лихнякевичу. Эту пробоину сделал обычный бронебойный снаряд из 76-миллиметрового танкового орудия, поэтому снимок часто использовался в пропагандистских целях, показывая, что новейшие и сильнейшие немецкие танки можно пробить Т-34.

4. Лидия Литвяк, пилот истребительного авиаполка, после боевого вылета на крыле своего истребителя Як-1Б.

1 августа 1943 года Лидия Литвяк совершила четыре боевых вылета, в ходе которых сбила лично два самолета противника и один в группе, но из четвертого вылета она не вернулась - ее самолет был поврежден очередью немецкого истребителя и пропал без вести.

5. Советский солдат с чешским ребенком на руках.

6. Девушка-снайпер 1-го Прибалтийского фронта, 1944 год.

7. Старший сержант И. Киреев стреляет из трофейного немецкого гранатомета во время ночного боя в городе Бреслау.

8. Советские солдаты в перерывах между боями.

9. Залп советских реактивных установок "Катюша" на подступах к Выборгу.