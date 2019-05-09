https://news.day.az/unusual/1118370.html Гусыня, защищая свое потомство, не оставила чайке шансов на спасение - ВИДЕО
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Гусыня, защищая свое потомство, не оставила чайке шансов на спасение - ВИДЕО
Самка канадского гуся, увидев чайку, попытавшуюся стащить птенца, атаковала пернатого хищника и утопила его в водоеме, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Турист, отдыхающий возле водоема, запечатлел последнюю в своей жизни охоту чайки, совершившей стремительную атаку на гусиное потомство.
Но гусыня-мать была начеку и защитила своих птенцов от хищной птицы, напав на нее и утопив на глазах у случайного свидетеля противостояния, не уточнившего места схватки.
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