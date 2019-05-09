Самка канадского гуся, увидев чайку, попытавшуюся стащить птенца, атаковала пернатого хищника и утопила его в водоеме, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Турист, отдыхающий возле водоема, запечатлел последнюю в своей жизни охоту чайки, совершившей стремительную атаку на гусиное потомство.

Но гусыня-мать была начеку и защитила своих птенцов от хищной птицы, напав на нее и утопив на глазах у случайного свидетеля противостояния, не уточнившего места схватки.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

