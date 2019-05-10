Бразильский фотограф Себастьян Салгаду и его жена Лелия доказали, что даже небольшая группа энтузиастов может изменить мир вокруг себя. 20 лет назад они жили на голых холмах, а теперь их дом окружает тропический лес.

Как передает Day.Az, об этом пишет Лайф.

В 90-х Себастьяну и Лелии по наследству досталось ранчо недалеко от города Аймореш. Окружающая территория была в запустении. На протяжении веков там велись вырубка леса и добыча железной руды, а также случались засуха и сильная эрозия почвы, сообщает Bored Panda.

Супруги решили восстановить тропический лес, который когда-то произрастал в долине реки Риу-Доси. В 1998 году они основали экологическую организацию Instituto Terra.

Ранчо получило статус частного заповедника. Перед Себастьяном и Лелией стояла задача не просто посадить несколько деревьев на своем участке, а восстановить всю экосистему на площади в 710 гектаров.

Найдя спонсоров, они собрали небольшую команду энтузиастов и за 20 лет посадили в этих краях более 2 млн саженцев деревьев и кустарников, типичных для бразильских тропических лесов. Всего супруги вернули в эти края около 300 видов растений.

Со временем на этой территории вновь забили природные источники. Наконец, когда Себастьян и Лелия восстановили лес, его стали заселять животные. Сейчас в местах, где раньше были голые холмы, живут 172 вида птиц и 33 вида млекопитающих.