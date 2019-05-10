Если вам когда-нибудь довелось остаться в гостях с ночлегом, вы наверняка запомнили, что не выспались, а наутро чувствовали себя разбитым и уставшим. Таким ощущениям подвержено большинство людей.

Как передает Day.Az, об этом пишет planet-today.ru.

Специалистами Великобритании проведено исследование, которое помогло определить, какие причины мешают хорошо выспаться в чужой кровати. Ученые выяснили, что во всем виновато беспокойство различной этиологии. Данные исследования опубликовало издание Mirror.

Для участия в эксперименте были приглашены две тысячи граждан Британии. При опросе выяснилось, что практически половина из них предпочитает спать в своей кровати, а не остаться на ночь у знакомых. Эксперты предложили участникам переночевать в гостях, а затем рассказать о степени комфорта, который они ощутили от сна в чужой кровати.

Результаты эксперимента показали, что люди, которые спали в чужих кроватях, не смогли полноценно отдохнуть. Всему причиной стало беспокойство разного рода. Одни смущались, что доставили беспокойство хозяевам, другим было неловко вставать ночью в туалет, для третьих дискомфорт составили чужие постельные принадлежности. А так как правила этикета не позволяют в некоторых случаях отказаться от ночевки в гостях, многим приходится жертвовать своим сном, дабы не обидеть хозяев.