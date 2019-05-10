Психологи не перестают твердить, что все люди разные, тем не менее есть одна черта, которая объединяет даже самые непохожие друг на друга личности - это стремление к счастью. Ранее исследователи выясняли, что его можно достичь с помощью благодарностии мыслей о контрастном чувстве - горе.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.Наука.

Недавно ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили еще одну интересную закономерность: если человек не собирается меняться в течение следующих 10 лет, это делает его последующую жизнь счастливее.

Чтобы прийти к такому выводу команда исследователей проанализировала данные десятилетней давности, в которых люди делились своим видением себя через десятилетие. Затем эти факты сравнили с текущим ощущением счастья тех же самых респондентов.

Как оказалось, те, кто ожидал, что изменится в лучшую или худшую сторону за названный выше период времени, испытывали меньше радости от жизни, чем те, кто предвидел, что останется прежним.

Это может быть обусловлено тем, что чем меньше разрыв между нынешним и будущим "я", тем проще человеку строить планы, собирать сбережения и заботиться о своём здоровье.

Обратная ситуация у тех, чьё видение себя в будущем сильно разнится с настоящим.

"Чем больше у человека уверенности в том, что со временем он будет оставаться всё тем же или меняться, но незначительно, тем более он будет удовлетворён своей жизнью", - утверждает один из авторов исследования Джозеф Риф (Joseph Reiff).

Подтвердили теорию и представления о будущем материальном благополучии: те, кто думал, что их уровень достатка в последующие 10 лет повысится или понизится, были гораздо меньше довольны собой, чем те, кто не ожидал значительных перемен в состоянии материальных дел.

Стоит отметить, что результаты данного исследования подтверждаются большим количеством психологической литературы, авторы которой подчёркивают, что неизменность ключевых черт характера положительно влияет на принятие долгосрочных решений и их последствий.

В ближайшее время Риф и его коллеги хотят понять, почему некоторые люди уверены в своей стабильности, тогда как другие, напротив, считают, что со временем изменятся в лучшую или худшую сторону. Исследователи намерены выяснить, что именно формирует у людей мнение о будущем "я".

Научная работа опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science.