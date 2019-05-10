Знаменитые синие часы видели на телеэкране своего телевизора, пожалуй, все россияне. Но лишь некоторые знают, что циферблат существует на самом деле и не является рисованным.

Как передает Day.Az. об этом пишет Рамблер.

Эти часы - легендарная экранная заставка, которая существует на самом деле.

Они не рисованные, это действительно часы, которые записывали на камеру, чтобы потом пустить в эфир. Циферблатов - два: основной и резервный.

Находятся они совсем рядом друг с другом.

Изначально циферблат на самом деле черного цвета, но затем его раскрашивали в синий. Помимо этого цвета был еще зеленый и красный, но эти заставки использовались намного реже.

Эти часы существуют до сих пор, они заведены и работают. Но, говорят, осталось им совсем недолго - надобности в них больше нет. Хранение этого предмета теперь не более чем дань ушедшей эпохе.