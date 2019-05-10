Что является самой большой проблемой XXI века? Терроризм? Ядерные испытания в Северной Корее? Или, быть может, вирус Эбола? Пожалуй, однозначно ответить на этот вопрос и выделить одну единственную угрозу не получится. Уж слишком всё зависит от информационной шумихи вокруг той или иной ситуации.

Как передает Day.Az. об этом пишет russian7.ru.

Достаточно вспомнить самолийских пиратов - в начале 2000-х их считали чуть ли не главной угрозой мировой торговле, а сегодня о них не встретишь и новости. Складывается впечатление, что разбойники XXI века канули в небытие. Пропали ли они бесследно?

С востока на запад

Пик пиратства у берегов Сомали пришёлся на 2008-2011 годы. За этот период разбойники осуществили более 160 успешных атак, в среднем предпринимая по 100-200 попыток в год. Начиная с 2011 года количество нападений начало неуклонно снижаться: все из-за принятых международным сообществом мер, а попросту - из-за предельной милитаризации региона.

С марта 2017 года сообщения об успешных захватах кораблей сомалийскими пиратами и вовсе перестали поступать, отмечается в принятой Советом Безопасности ООН 6 ноября 2018 года резолюции по борьбе с пиратством. Впрочем, в Организации Объединённых Наций вместе с тем признали угрозу, до сих исходящую от разбойников.

Что бы не говорили в ООН, но новости об новых атаках пиратов все еще появляются достаточно часто. Правда, приходят они теперь совсем не с Аденского, а с расположенного на противоположном конце Африки Гвинейского залива. Там, например, в августе танкер "Пантелена" с российскими и грузинскими моряками девять дней удерживался пиратами. А буквально спустя полтора месяца, в октябре, разбойниками было захвачено судно Pomerania Sky.

Не исключено, что некоторые сомалийские пираты после того, как у них отняли возможность "охотиться" у родных берегов, не бросили свое "ремесло" и начали практиковать его в другом месте. Но, вероятно, если таковые и есть, то их лишь малая часть. Остальные же нашли себе другой, можно предположить, не менее прибыльный промысел.

Где оружие, там и деньги

Предельная милитаризация Аденского залива, выразившаяся в первую очередь в появлении многочисленных военных баз, оказалась эффективна сразу с двух сторон. Во-первых, она максимально затруднила действия пиратов, у которых теперь есть реальный повод бояться расправы. А во-вторых, наличие иностранных опорных пунктов оказалось весьма выгодным как для сомалийских властей, так и для сомалийского народа.

В настоящее время в Сомали и Джибути расположились базы сразу семи стран, и за каждую из них государства получают от 30 до 100 миллионов долларов. Математика достаточно проста: семь стран, семь баз, до 700 миллионов "зеленых"выручки. А это сумма, которую одним рыболовством не заработаешь. Только в масштабах Сомали 700 миллионов - одна десятая ВВП страны.

Помимо этого, на расквартированных военных неплохо зарабатывает и местное население. Сомалийцы оказывают иностранцам различные услуги - от уборки до продажи всевозможных товаров, а при желании они могут даже пройти на базах военную подготовку. Так что бывшие пираты - а это люди, часто вынужденные заниматься разбойничеством, получили возможность заработать на пропитание и даже стать борцами с пиратами действующими.

Не все спокойно в Сомали

Однако даже несмотря на весомую прибавку к доходам, благодаря которой вроде бы можно было бы решить не одну проблему, обстановка в Сомали (или, вернее, квазигосударствах, образованных вместо некогда единой страны) всё еще очень неспокойна.

Год назад экспертная группа ООН по Сомали опубликовала доклад, в котором говорится, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" расширяет свою деятельность в африканской стране. По данным специалистов, группировка активно набирает боевиков в свои ряды. Ее численность уже выросла в разы: если в конце 2016 года количество сомалийских сторонников ИГ оценивалось в несколько десятков человек, то к ноябрю 2017 года оно составило почти 200. И сомневаться в том, что львиная доля из них успела попрактиковаться в пиратстве, не приходится.

Понятное дело, что такому росту популярности группировка обязана не столько идеологическим, сколько финансовым причинам. Руководитель "Исламского государства в Сомали" Абдулкадир Мумин находится в постоянном контакте с представителями ИГ в Йемене, откуда боевики и получают финансовую поддержку. Так что не удивительно, что террористам удаётся на равных сражаться с правительственными войсками.

Более того, в ООН бьют тревогу: после поражений ИГ в Сирии и Ираке центр "халифата" может переместиться именно в Сомали.

Обеспокоены в Организации Объединённых Наций и другими вещами. В уже упомянутой резолюции по борьбе с пиратством от 6 ноября 2018 года отмечается, что в дестабилизацию страны свой вклад вносит "незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел в исключительной экономической зоне Сомали". В ООН видят связь между таким промыслом и пиратством, "учитывая, что незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел означает для Сомали потерю доходов, исчисляемую миллионами долларов США в год".

Впрочем, возможно, повода для беспокойства как такового и нет. Как правило, пират и рыбак - две неотделимые друг от друга ипостаси сомалийцев. Ведь в разбойники они идут от того, что их главный труд - рыболовство - не приносят им необходимого дохода. Сейчас же, под угрозой ракетных кораблей, местные жители скорее вынуждены искать свое счастье в том же океане, но уже с удочкой и сетью вместо "Калашникова" в руках.