Этот молодой житель Китая, решивший попробовать свои силы на тарзанке, поначалу чуть было не опозорился, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина, которому надо было перепрыгнуть с одного "островка" на другой, не очень удачно справился с задачей. Бедолага опасно болтался над водой, отчаянно цепляясь за верёвку и пытаясь нащупать ногами опору.

Однако, ему все-таки удалось не только не искупаться, но и оказаться на одном из "островов", причем весьма эффектно: получилось так, что трюкач просто уселся на твердую поверхность, да так и остался сидеть, явно намереваясь немного отдохнуть после пережитого приключения.

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