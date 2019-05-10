В Facebook распространяется видео, на котором малыш, которому несколько месяцев от роду, динамично "отплясывает" головой под зажигательную песню "А на море белый песок", передает Day.Az.

Ребенок активно двигается под музыку. Он еще совсем мал, но чувство ритма у него отличное.

"Ходить ещё не умеет, а танцевать пожалуйста!!", - подписал автор видео.

"У него хороший музыкальный слух", "одно блаженство глядеть на таких ангелочков", "Ангелочек, любит музыку", - забросали комментариями пользователи.

Но лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Так что рекомендуем просто посмотреть видео.

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