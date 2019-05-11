Стоит ли отказываться от молока, если ваш возраст перевалил за 30 и тем более за 35 лет? Как говорят диетологи, все индивидуально: есть аргументы и за, и против того, чтобы включить молоко в свою ежедневную диету.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Кальций - это один из самых важных макроэлементов для жизнедеятельности организма, и он в большом количестве содержится в молоке. Кальций участвует в процессе свёртывания крови, регулирует секрецию гормонов и нейромедиаторов, укрепляет кости и зубы. Не думайте, что молоко можно заменить шпинатом, в котором кальция тоже немало - дело в том, что содержащаяся в шпинате щавелевая кислота мешает усвоению этого полезного вещества. В молоке же кальций находится в наиболее усваиваемой для человека форме.

В возрасте после 35 лет употребление молока снижает риск развития остеопороза. Однако - только при соблюдении определенных условий. Во-первых, не стоит им злоупотреблять, иначе организм начнет выводить избыток кальция из организма с удвоенной энергией, и в результате как раз состояние костей ухудшится. Во-вторых, надо убедиться, что с возрастом у вас не развилось такое состояние, как непереносимость лактозы.