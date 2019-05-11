Всем, кто путешествует самолетом, приходилось сталкиваться с процедурой прохождения досмотра личных вещей в аэропорту. У кого-то изымают бутылки воды, другие остаются без ножей и отверток. А вы видели какие-нибудь необычные вещи, которые пытались пронести пассажиры на борт лайнера?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Перчатка "Фредди Крюгера"?

Похоже, на улице Вязов снова небезопасно - Фредди Крюгер потерял перчатку в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте (ATL).

Кости лося

Например, когда Служба транспортной безопасности США (TSA) конфискует личные вещи пассажиров, то фотографирует их и выкладывает в свой Инстаграм. Недавно один из пассажиров попросил о возможности перевозки костей лося. К счастью, в службе ответили, что такое возможно, надо только упаковать груз как следует.

Дух Дикого Запада

Другой путешественник, очевидно, является фанатом вестернов и фильмов о самураях. Пассажир решил пронести на борт самолета два револьвера и самурайский меч в ручной клади.

Серп, птицы в "носках" и другие странные и жуткие вещи

Еще одной необычной ручной кладью могли стать живые птицы. Одна из пассажирок пыталась пронести на борт двух птиц, которых прикрепила к груди, завернув в носки. Нарушительницу задержали в международном аэропорту Лос-Анджелеса и арестовали за контрабанду. Еще один "любитель" животного мира пытался вывезти из аэропорта в Майами сумку с живыми угрями. Неизвестно, выжили бы эти существа во время полета. Но мысль о том, что придется лететь одним рейсом со змеями, не дает покоя.

Другой пассажир тоже отличился - решил пронести в самолет самый настоящий острый серп.

А вот в Международном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде у одного из пассажиров был найден человеческий череп. Он находился в глиняном горшке, владелец которого утверждал, что не знал о человеческих останках в горшке.