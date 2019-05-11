Исследователи из США изучили более сотни рецептов кошачьей еды из кулинарных книг и Сети. Вывод, к которому они пришли, ужаснул экспертов.

Как передает Day.Az, об этом пишет vpravda.ru.

Рецепты оценивались специалистами на соответствие рекомендациям Национального исследовательского совета США по удовлетворению пищевых потребностей взрослых котов.

Оказалось, что приготовленная хозяином питомца пища скорее всего очень вредна для животного.

В 7% рецептов ингредиентами были лук, чеснок и лук-порей − эти продукты очень токсичны для кошек. Помимо этого, большой процент домашних рецептов содержал сырое мясо. В нем же очень много вредных бактерий и опасных для здоровья семейства кошачьих паразитов.