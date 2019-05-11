Раздражительные и злящиеся на всё пожилые люди, оказывается, тем самым продлевают свою жизнь. Об этом говорится в статье журнала Psychology and Aging, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

В ходе наблюдения за группой граждан в возрасте от 59 до 93 лет выяснилось, что те, кто только вступил в пожилой возраст, испытывая негативные эмоции, сами себя заставляют вести более активный образ жизни. Это также укрепляет работу мышц и сердца и делает "начинающих" пожилых людей менее предрасположенными к инфарктам и инсультам.

Однако те, кто не менял своих взглядов на окружающий мир к восьмому-девятому десятку лет, получали обратный эффект, поскольку злость больше не провоцировала физическую активность, а лишь вызывала повышенный уровень стресса, что, само собой, сказывалось на здоровье.

В конечном итоге исследователи пришли к выводу, что у много злящихся людей в почтенном возрасте, как правило, чаще, чем у других, появляются воспаления и хронические болезни, в среднем они живут меньше в сравнении с теми, кто смог открыть в себе любовь к окружающему миру.

Желание обругать каждый встречный предмет является не единственным необычным фактором, влияющим на продолжительность жизни. Так, шведские учёные выяснили, что спровоцировать раннюю смерть может даже слишком короткий отпуск.